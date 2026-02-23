news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 февраля 2026 08:35

Минниханов поздравил с Днем защитника Отечества и поделился видео с участниками СВО

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов поздравил с Днем защитника Отечества и поделился видео с участниками СВО
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем защитника Отечества. К своему посту в канале в MAX он приложил видео, на котором участники СВО читают поздравления, написанные детьми, а также стихотворение Мусы Джалиля.

«В этот день мы отдаем дань глубокого уважения всем, кто служил и служит стране, продолжая великие традиции защитников Родины, передавая из поколения в поколение главные ценности — честь, мужество и беззаветную преданность Отчизне!» – написал Минниханов.

«Ирлек сорый көрәш егеттән,
Ирешер өчен бөек өмиткә.
Ирек китәр, качсаң ирлектән,
Ирлек белән иреш иреккә.

Коткарырмы ялыну, елаулар,
Тоткын итсә дошман йөрәкне?
Буа алмас ләкин богаулар
Кылыч йөртә белгән беләкне!

Ни мәгънә бар эзсез яшәүдә,
Түбәнлектә, тарлык, кимлектә?
Яшәү хозурлыгы хөрлектә,
Гомер озынлыгы ирлектә».

Муса Җәлил «Батырлык турында»

Видео: https://max.ru/rustamminnikhanov

#День защитника Отечества #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В ДУМ РТ объяснили, почему таравих-намаз состоит из 20 ракаатов

В ДУМ РТ объяснили, почему таравих-намаз состоит из 20 ракаатов

22 февраля 2026
Время сухура и ифтара в Альметьевске в Рамадан-2026

Время сухура и ифтара в Альметьевске в Рамадан-2026

22 февраля 2026