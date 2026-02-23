Минниханов поздравил с Днем защитника Отечества и поделился видео с участниками СВО
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем защитника Отечества. К своему посту в канале в MAX он приложил видео, на котором участники СВО читают поздравления, написанные детьми, а также стихотворение Мусы Джалиля.
«В этот день мы отдаем дань глубокого уважения всем, кто служил и служит стране, продолжая великие традиции защитников Родины, передавая из поколения в поколение главные ценности — честь, мужество и беззаветную преданность Отчизне!» – написал Минниханов.
«Ирлек сорый көрәш егеттән,
Ирешер өчен бөек өмиткә.
Ирек китәр, качсаң ирлектән,
Ирлек белән иреш иреккә.
Коткарырмы ялыну, елаулар,
Тоткын итсә дошман йөрәкне?
Буа алмас ләкин богаулар
Кылыч йөртә белгән беләкне!
Ни мәгънә бар эзсез яшәүдә,
Түбәнлектә, тарлык, кимлектә?
Яшәү хозурлыгы хөрлектә,
Гомер озынлыгы ирлектә».
Муса Җәлил «Батырлык турында»