Минниханов поздравил с Днем строителя фото с двумя экс-главами Минстроя Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил строителей с профессиональным праздником. Труд специалистов делает города и жизнь их населения лучше и комфортнее, поделился он в своем Telegram-канале.

«Строителей поздравляю с профессиональным праздником! В разгар строительного сезона сегодня тысячи людей трудятся на объектах, чтобы сделать наши города лучше и комфортнее! Спасибо им всем!» — говорится в поздравлении руководителя республики.

Поздравление он сопроводил символичным фото: слева и справа от него находятся бывшие главы Минстроя Татарстана Ирек Файзуллин и Марат Хуснуллин. Сейчас первый из них является министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Марат Хуснуллин же занимает должность вице-премьера Российской Федерации и занимается в том числе вопросами жилищного и дорожного строительства, реализации соответствующих национальных проектов.