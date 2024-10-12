Минниханов поздравил с Днем работника сельского хозяйства: Главное — это люди

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил работников сельского хозяйства с наступающим профессиональным праздником. На совещании в Доме Правительства РТ он попросил глав муниципалитетов передать слова благодарности работникам и ветеранам за добросовестный труд и пожелал дальнейшего успешного развития АПК.

«Республика полностью обеспечена и продуктами питания, и кормами. И в направлении животноводства тоже серьезные объемы. Это большая работа», — подчеркнул руководитель республики.

Он отметил большую поддержку федерального центра: Президента России Владимира Путина, Правительства, Минсельхоза. Республика принимает участие во всех формах поддержки АПК.

«Ну, и самое главное — это люди, которые работают у нас в сельском хозяйстве, агропромышленном комплексе», — добавил Рустам Минниханов.

Напомним, что День работника сельского хозяйства будет отмечаться завтра, 13 октября.