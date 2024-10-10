Минниханов поздравил регбийную «Стрелу-Ак Барс» с первым серебром чемпионата РФ

Серебро «Стрелы-Ак Барс» на чемпионате России — это громкий успех в новейшей истории клуба, заявил, поздравляя татарстанцев, Раис РТ Рустам Минниханов.

Поздравительная телеграмма направлена в адрес президента клуба, Премьер-министра РТ Алексея Песошина, почетного президента Федерации регби Татарстана Айрата Шафигуллина, директора клуба Рамиля Валиуллина, главного тренера клуба Джейкобуса Полуса Нила и всего коллектива клуба «Стрела-Ак Барс».

«Заветный трофей, как и стремительное восхождение команды по турнирной таблице за последнюю пятилетку, радует и по-настоящему восхищает. Это закономерный итог упорного и большого труда всего клуба — тренерского штаба, руководства, неравнодушных спонсоров и, конечно же, самих игроков», — отметил Раис Татарстана.

Он поблагодарил коллектив клуба за знаковую победу, которая приумножит спортивную славу Татарстана. Также Минниханов выразил уверенность, что «Стрела» не остановится на достигнутом и «продолжит свой яркий триумфальный полет».

В финальном матче чемпионата России «Стрела-Ак Барс» встретилась с красноярским «Енисеем», уступив со счетом 11:12. Серебряная награда, заработанная клубом, стала первой в его истории – ранее он еще не добирался до финала.