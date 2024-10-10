Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов поздравил регбийную «Стрелу-Ак Барс» с первым серебром чемпионата РФ
Серебро «Стрелы-Ак Барс» на чемпионате России — это громкий успех в новейшей истории клуба, заявил, поздравляя татарстанцев, Раис РТ Рустам Минниханов.
Поздравительная телеграмма направлена в адрес президента клуба, Премьер-министра РТ Алексея Песошина, почетного президента Федерации регби Татарстана Айрата Шафигуллина, директора клуба Рамиля Валиуллина, главного тренера клуба Джейкобуса Полуса Нила и всего коллектива клуба «Стрела-Ак Барс».
«Заветный трофей, как и стремительное восхождение команды по турнирной таблице за последнюю пятилетку, радует и по-настоящему восхищает. Это закономерный итог упорного и большого труда всего клуба — тренерского штаба, руководства, неравнодушных спонсоров и, конечно же, самих игроков», — отметил Раис Татарстана.
Он поблагодарил коллектив клуба за знаковую победу, которая приумножит спортивную славу Татарстана. Также Минниханов выразил уверенность, что «Стрела» не остановится на достигнутом и «продолжит свой яркий триумфальный полет».
В финальном матче чемпионата России «Стрела-Ак Барс» встретилась с красноярским «Енисеем», уступив со счетом 11:12. Серебряная награда, заработанная клубом, стала первой в его истории – ранее он еще не добирался до финала.
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт