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Минниханов поздравил работников и ветеранов с 235-летием Казанского порохового завода
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжествах, приуроченных к 235-летию Казанского государственного казенного порохового завода. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Минниханов отметил, что особенным завод делает коллектив — 2,5 тыс. человек, более сотни трудовых династий. «Это профессионалы своего дела, которые относятся к работе со всей ответственностью. Хочу выразить слова признательности за труд каждому сотруднику», — сказал он.
Отдельно руководитель РТ поздравил ветеранов производства, поблагодарил за опыт и наработки, которые они передают молодым поколениям сотрудников. Затем он вручил государственные награды отличившимся работникам.
Как добавил гендиректор завода Александр Лившиц, на предприятии сейчас насчитывается 160 трудовых династий. «Особая гордость нашего предприятия — это работники», — заметил он.
После торжественной части Рустам Минниханов оценил выставку, посвященную истории Казанского порохового завода и пообщался с ветеранами производства.
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