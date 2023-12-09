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Минниханов поздравил Песошина с 60-летним юбилеем
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Премьер-министра республики Алексея Песошина с юбилеем. Сегодня, 9 декабря, главе республиканского Правительства исполнилось 60 лет.
«Алексей Валерьевич, приходи отмечать твой юбилей, как с делами закончишь! Поздравляю!» – написал руководитель республики в своем телеграм-канале.
Алексей Песошин родился 9 декабря 1963 года в Казани. В 1986 году окончил Казанский университет по специальности «инженер-механик», кандидат физико-математических наук. Работал на разных управленческих должностях: с 2002 по 2007 год — гендиректором Казанского завода газовой аппаратуры, в 2007-м — заместителем гендиректора ЗАО ХК «Золотой колос» — директором ООО УК «Приволжская продовольственная корпорация».
С 2007 по 2010-й работал на посту главу администрации Советского района Казани. Возглавлял казанский исполком с 2010 года по январь 2014-го. В 2014 году был назначен первым заместителем Премьер-министра РТ, в апреле 2017 года — Премьер-министром РТ.
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