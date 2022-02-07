Минниханов поздравил первого директора КАМАЗа с 97-летием

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил с днем рождения первого директора компании «КАМАЗ» Льва Васильева, которому сегодня исполнилось 97 лет. Руководитель республики поговорил с именинником по телефону. Об этом рассказали в полпредстве РТ в РФ.

«Бывший фронтовик 12 лет стоял у руля КАМАЗа. За этот период с нуля построил автогигант, создал уникальный кадровый потенциал завода, привлекая в Набережные Челны лучших специалистов со всей страны», – отметили в пресс-службе ведомства.

За свой труд первый глава компании был награжден почетным званием «Герой Социалистического Труда», орденом Ленина и золотой звездой «Серп и молот».

Васильев также был генеральным директором завода «Москвич», участвовал в создании первых его автомобилей и возглавлял Министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР.

