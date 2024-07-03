Минниханов поздравил объединение «Татарстан — новый век» с 25-летием

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил участников Республиканского общественного движения «Татарстан — новый век» с 25-летним юбилеем объединения. Его слова на заседании Высшего совета передал заместитель руководителя Администрации Раиса РТ Руслан Мухарлямов.

В своем послании Минниханов отметил, что объединение держит заметный курс на укрепление общественно-политической стабильности, межнационального мира и согласия, процветания родной республики. Кроме того, оно последовательно реализует цель, сформулированную в первом сезоне, — сильный и благополучный Татарстан, сильная Россия.

«Сегодня многотысячное движение „Татарстан — новый век“ является крупнейшим в республике и своей многогранной работой снискало заслуженный авторитет. Неизменными направлениями его деятельности являются помощь взрослому населению, детям с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, забота о ветеранах и сохранение памяти о Великой Отечественной войне, а также воспитательная работа с подрастающим поколением, пропаганда здорового образа жизни», — говорится в речи Минниханова.

Раис РТ также отметил патриотическую позицию организации в условиях проведения специальной военной операции в части поддержки защитников Отечества, сбора гуманитарной помощи.

«За всеми этими благородными делами стоит большой труд и искреннее уважение к людям. Убежден, участники движения, как и прежде, проявят активную гражданскую позицию и примут участие в формировании седьмого созыва татарстанского парламента», — передал участникам заседания Раис РТ.