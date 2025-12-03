Рустам Минниханов поздравил «Нэфис Косметикс» со 170-летием

Предприятие «Нэфис Косметикс» в этом году отмечает 170-летие основания завода. Поздравить коллектив с юбилеем и вручить награды отличившимся сотрудникам прибыл сегодня Раис Татарстан Рустам Минниханов.

Перед официальной частью Минниханов ознакомился с производством жидких моющих средств, оценил результаты работы предприятия, а также поучаствовал в отправке гуманитарного груза в Луганскую Народную республику и осмотрел экспозицию, посвященную знаменательной дате.

«Нэфис Косметикс – одно из старейших предприятий нашей страны. В этом году оно отмечает свое 170-летие и достойно продолжает лучшие традиции, заложенные еще на заводе Крестовниковых», – заявил Минниханов.

Он отметил, что завод является одним из крупнейших промышленных предприятий республики и уверенно занимает вторую позицию на российском рынке по производству жидких моющих средств для посуды.

«Безусловно, главная гордость предприятия – его коллектив. Сегодня здесь трудится более 2,5 тыс. человек. История завода складывалась из трудовых подвигов многих поколений специалистов, преданных своему делу. В годы Великой Отечественной войны завод бесперебойно обеспечивал фронт и тыл необходимой продукцией. А в 2022 году "Нэфис Косметикс" заслуженно присвоено почетное звание "Предприятие трудовой доблести"», – добавил Раис Татарстана.

Особое внимание он уделил сотрудникам, которые отправились в зону проведения специальной военной операции.

«Двое из них уже вернулись и снова трудятся на производстве. А 18 сотрудников еще продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО. К сожалению, не обходится без потерь. Пять работников погибли, выполняя свой долг», – сказал Минниханов.

В заключение, Раис Татарстана поблагодарил коллектив предприятия за неравнодушие и отзывчивость, а также вручил государственные награды отличившимся сотрудникам завода.