Минниханов поздравил мужскую сборную России по хоккею с серебром на Олимпиаде в Пекине

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил мужскую сборную России по хоккею, весь тренерский штаб, а также игроков «Ак Барса» — Дмитрия Воронкова и Тимура Билялова, которые вошли в состав российской сборной, с завоеванием серебряных медалей на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Наша команда показала красивую игру, честную и бескомпромиссную борьбу, продемонстрировала командный настрой и твердую волю к победе. Благодаря выдержке и упорству ей удалось обыграть сильнейших соперников — лучшие ледовые дружины мира и показать великолепный результат в финале, внеся достойный вклад в „копилку“ достижений отечественной школы хоккея», — отметил руководитель республики.

Президент РТ подчеркнул, что татарстанским болельщикам было особенно приятно, что игроки «Ак Барса» — Дмитрий Воронков и Тимур Билялов вошли в состав российской сборной и достойно представили республику на этом престижном турнире, став первыми серебряными призерами в истории казанского клуба.

Рустам Минниханов пожелал хоккеистам — здоровья, удачи, новых побед в спорте и в жизни, а коллективу федерации дальнейшей плодотворной работы во благо приумножения спортивного потенциала страны.