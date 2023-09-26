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Минниханов поздравил мусульман с праздником Маулид
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Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман с праздником Маулид.
«Поздравляю всех мусульман со светлым праздником Маулид!» — написал Минниханов в своем телеграм-канале, сопроводив поздравления небольшим видео об истории праздника.
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