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Минниханов поздравил митрополита Кирилла с 25-летием архиерейской хиротонии
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла с 25-летием архиерейской хиротонии. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте татарстанской митрополии.
«Посвятив себя высокому духовному служению, уже более четырех десятилетий вносите достойный вклад в дело нравственного совершенствования нашего общества, укрепления межрелигиозного мира и согласия в Российской Федерации», – сказал руководитель республики.
Он отметил, что митрополит Кирилл оставил «свой добрый след в разных городах нашей страны».
«Отрадно, что сегодня Вы в Республике Татарстан, где в непростое время проявляете свою пастырскую мудрость и организаторские способности для развития плодотворного сотрудничества государства и Церкви, реализации значимых социальных решений и программ, укрепления традиционных общественных устоев, дружбы и сотрудничества между всеми народами нашей многонациональной республики», – сказал Минниханов.
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