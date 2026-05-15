Минниханов поздравил митрополита Казанского Кирилла с 65-летием

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем официальном канале в МАКС поздравил митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла с 65-летним юбилеем. Поздравление прозвучало в рамках пленарного заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

«Очень важно, что юбиляра поздравили в рамках пленарного заседания Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир"! В нашей республике и стране веками бок о бок дружно живут представители разных конфессий, и такие моменты — наглядное тому подтверждение. Митрополиту Кириллу – крепкого здоровья и духовных сил в служении нашему Отечеству!» – говорится в поздравлении.