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Минниханов поздравил Мишустина с 57-летием
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поздравил Премьер-министра России Михаила Мишустина с 57-летием.
«С Днем рождения, Михаил Владимирович! Благодаря Вашему усердию и трудолюбию уверенно придерживаемся заданного ритма по направлению алга („вперед“ — в переводе с татарского)! Туган көнегез котлы булсын! („Поздравляю с Днем рождения!“ — в переводе с татарского)» — написал руководитель республики.
Минниханов также выложил фрагмент видео, на котором запечатлен разговор с участием его самого, Мишустина и других должностных лиц.
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