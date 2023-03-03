Минниханов поздравил Мишустина с 57-летием

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поздравил Премьер-министра России Михаила Мишустина с 57-летием.

«С Днем рождения, Михаил Владимирович! Благодаря Вашему усердию и трудолюбию уверенно придерживаемся заданного ритма по направлению алга („вперед“ — в переводе с татарского)! Туган көнегез котлы булсын! („Поздравляю с Днем рождения!“ — в переводе с татарского)» — написал руководитель республики.

Минниханов также выложил фрагмент видео, на котором запечатлен разговор с участием его самого, Мишустина и других должностных лиц.

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года. С 2006 по 2008 год — руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами, с 2010 по 2020 год — руководитель Федеральной налоговой службы. С 16 января 2020 года — Председатель Правительства Российской Федерации.