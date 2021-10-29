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Ру Тат
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Официальная хроника
29 октября 2021  12:06

Минниханов поздравил Мирзиёева с победой на выборах Президента Узбекистана

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил Шавката Мирзиёева с победой на президентских выборах, которые прошли в Узбекистане 24 октября. За кандидата проголосовали 80,12% человек. 

«Примите самые теплые поздравления по случаю Вашей убедительной победы на выборах Президента Республики Узбекистан. Ваше избрание на новый срок является бесспорным свидетельством высокого уровня доверия к Вам со стороны граждан Узбекистана как к сильному, опытному главе государства, признание Вашей плодотворной работы на благо страны», — сказал руководитель республики. 

Рустам Минниханов обратил внимание на важность сотрудничества Татарстана и Узбекистана, которое направлено на укрепление российско-узбекистанских отношений. 

«Пользуясь приятной возможностью, с удовольствием отмечаю традиционно высокий уровень взаимодействия между Татарстаном и Узбекистаном, которое безусловно имеет большой потенциал», — сказал он. 

Президент РТ выразил надежду на продолжение сотрудничества в реализации новых возможностей в татарстано-узбекистанском сотрудничестве, отметила руководитель пресс-службы Президента Лилия Галимова. 

#рустам минниханов
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