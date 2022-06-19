Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником и разместил у себя в телеграм-канале короткий видеоролик.

«Каждый день вы спасаете жизни людей, приходите на помощь в самый трудный момент. Хезмәтегез өчен бик зур рәхмәт! (Большое спасибо за вашу работу!)» — написал в публикации руководитель республики.

В видеоролике мальчик и девочка рассказали о своих родителях, которые работают в сфере здравоохранения. По словам первого рассказчика, его мама ходит на работу каждое утро и иногда приходит очень поздно и очень устает, но несмотря на это продолжает помогать людям, чтобы они были здоровыми. Девочка поделилась, что хочет в будущем так же помогать людям, как и ее отец-доктор.

День медицинского работника отмечается в России каждый год в третье воскресенье июня.