Алиханов: Благодаря машиностроителям Татарстана россияне могут передвигаться по стране

В Набережных Челнах состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя. Работников отрасли поздравили и поблагодарили за самоотверженный труд, вклад в разавитие республики и страны Раис РТ Рустам Минниханов и глава Минпромторга России Антон Алиханов.

«У нас есть добрая традиция — День машиностроителя в нашей республике проводить в Челнах, потому что здесь концентрация наших основных машиностроительных мощностей. И мы этот праздник всегда здесь вместе проводим», – отметил руководитель РТ.

Он подчеркнул, что в самое сложное время, несмотря на санкции и сложности с компонентами, Татарстан справляется с трудностями и показывает высокие результаты.

«А справляется потому, что у нас такая мощная команда, хорошие традиции. И мы искренне благодарим каждого из вас за ваш вклад в развитие машиностроения», — добавил Минниханов.

В свою очередь министр промышленности и торговли России Антон Алиханов отметил, что по стране в отрасли трудятся свыше 4 млн человек. «Сейчас все сферы нашей экономики зависят от вашей успешной работы», — обратился к собравшимся глава промышленного ведомства.

Он подчеркнул, что благодаря машиностроителям Татарстана жители страны могут передвигаться по России, так как здесь производят практически все виды транспорта: автомобили, самолеты, вертолеты, корабли.

«Наша страна сейчас не просто проводит специальную военную операцию, а действительно воюет. И благодаря нашим машиностроителям побеждает. Поэтому то, как вы сейчас работаете в 3-4 смены на заводах, — это действительно подвиг», — заявил Алиханов.