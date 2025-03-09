Раис РТ Рустам Минниханов поздравил команду «Татарстан – 1» с победой на чемпионате России.

«Поздравляем нашу команду «Татарстан - 1» с заслуженной победой в лыжной эстафете на чемпионате России! Кызлар - вы молодцы! Горурланабыз!», – написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

Напомним, что 9 марта в Казани завершилась женская эстафета 4×7,5 км в рамках чемпионата России по лыжным гонкам. Первыми к финишу пришла команда «Татарстан-1». В ее составе были Ольга Сергеева, Лидия Горбунова, Дарья Непряева и Наталья Терентьева. Спотсменки проехали дистанцию за 1:21:37,4.