news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 9 марта 2025 19:24

Минниханов поздравил команду «Татарстан – 1» с победой на чемпионате России

Читайте нас в
Телеграм

Раис РТ Рустам Минниханов поздравил команду «Татарстан – 1» с победой на чемпионате России.

«Поздравляем нашу команду «Татарстан - 1» с заслуженной победой в лыжной эстафете на чемпионате России! Кызлар - вы молодцы! Горурланабыз!», – написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

Напомним, что 9 марта в Казани завершилась женская эстафета 4×7,5 км в рамках чемпионата России по лыжным гонкам. Первыми к финишу пришла команда «Татарстан-1». В ее составе были Ольга Сергеева, Лидия Горбунова, Дарья Непряева и Наталья Терентьева. Спотсменки проехали дистанцию за 1:21:37,4.

#Рустам Минниханов #поздравления
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Чай с хазратом: «Жена Пророка была бизнесвумен своего времени»

Чай с хазратом: «Жена Пророка была бизнесвумен своего времени»

8 марта 2025
Премьера «Башмачков»: первенцы Бикчантаева, историческая партитура, рэп и акробатика

Премьера «Башмачков»: первенцы Бикчантаева, историческая партитура, рэп и акробатика

8 марта 2025