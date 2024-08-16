Минниханов поздравил коллектив «Транснефть – Прикамье» с 75-летним юбилеем

Государственные награды специалистам АО «Транснефть – Прикамье» вручил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов. Торжественное мероприятие прошло в Казани в Государственном большом концертном зале им. Салиха Сайдашева.

«История «Транснефть – Прикамье» началась с татарской нефтепроводной конторы, которая была основана для эксплуатации нефтепровода «Шугуры — Клявлино». В непростое время послевоенного восстановления республика обеспечила вовлечение больших запасов нефти в промышленный оборот страны», — сообщил Минниханов.

По его словам, АО «Транснефть – Прикамье» - одно из значимых предприятий республики. Более 4 тыс. сотрудников обеспечивает безаварийную работу 16 магистральных нефтепроводов, 14 перекачивающих станций и четырех магистральных нефтепродуктопроводов.

«Все это — залог успешной работы нефтедобывающих компаний республики», — сказал Раис Татарстана.

Он сравнил «Транснефть – Прикамье» с кровеносными сосудами нефтяной промышленности. За последние пять лет объем налоговых платежей компании в бюджет республики превысил 17 млрд рублей. Раис Татарстана выразил благодарность всему коллективу за многолетний труд и значимый вклад в социально-экономическое развитие региона.

Президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев заметил, что сотрудники предприятия-юбиляра сохраняют и продолжают традиции первопроходцев отрасли.

«Вам доверен ответственный и сложный участок работы. Находясь практически в самом центре трубопроводной системы «Транснефти», ваше общество является стратегическим связующим звеном между производителями и потребителями нефти и нефтепродуктов в различных регионах страны», — сказал он.

Лучшие сотрудники АО «Транснефть-Прикамье» были отмечены государственными и ведомственными наградами. Рустам Минниханов вручил Николаю Токареву орден «Дуслык» за плодотворное сотрудничество и значительный вклад в укрепление промышленного потенциала региона.