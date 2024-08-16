Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов поздравил коллектив «Транснефть – Прикамье» с 75-летним юбилеем
Государственные награды специалистам АО «Транснефть – Прикамье» вручил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов. Торжественное мероприятие прошло в Казани в Государственном большом концертном зале им. Салиха Сайдашева.
«История «Транснефть – Прикамье» началась с татарской нефтепроводной конторы, которая была основана для эксплуатации нефтепровода «Шугуры — Клявлино». В непростое время послевоенного восстановления республика обеспечила вовлечение больших запасов нефти в промышленный оборот страны», — сообщил Минниханов.
По его словам, АО «Транснефть – Прикамье» - одно из значимых предприятий республики. Более 4 тыс. сотрудников обеспечивает безаварийную работу 16 магистральных нефтепроводов, 14 перекачивающих станций и четырех магистральных нефтепродуктопроводов.
«Все это — залог успешной работы нефтедобывающих компаний республики», — сказал Раис Татарстана.
Он сравнил «Транснефть – Прикамье» с кровеносными сосудами нефтяной промышленности. За последние пять лет объем налоговых платежей компании в бюджет республики превысил 17 млрд рублей. Раис Татарстана выразил благодарность всему коллективу за многолетний труд и значимый вклад в социально-экономическое развитие региона.
Президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев заметил, что сотрудники предприятия-юбиляра сохраняют и продолжают традиции первопроходцев отрасли.
«Вам доверен ответственный и сложный участок работы. Находясь практически в самом центре трубопроводной системы «Транснефти», ваше общество является стратегическим связующим звеном между производителями и потребителями нефти и нефтепродуктов в различных регионах страны», — сказал он.
Лучшие сотрудники АО «Транснефть-Прикамье» были отмечены государственными и ведомственными наградами. Рустам Минниханов вручил Николаю Токареву орден «Дуслык» за плодотворное сотрудничество и значительный вклад в укрепление промышленного потенциала региона.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»