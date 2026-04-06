Минниханов поздравил клуб «Динамо-Татарстан» с победой в ЧР по волейболу на снегу

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил с победой в чемпионате России по волейболу на снегу руководство и спортсменов клуба «Динамо-Татарстан».

Поздравительная телеграмма адресована спортсменам, тренеру команды Андрею Лебедеву, Почетному Председателю Государственного Совета РТ и президенту Федерации волейбола РТ Фариду Мухаметшину, руководителю Администрации Раиса РТ и председателю ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгату Сафарову.

«Поздравляю вас с красивой победой в чемпионате России по волейболу на снегу в Новом Уренгое. Вы в третий раз стали обладателями почетного трофея, продемонстрировав прекрасную технику, большую сыгранность и по-настоящему крепкую волю», – заметил руководитель республики.

По словам Раиса РТ, отрадно, что именно татарстанцы сегодня задают высокую планку мастерства в этом относительно молодом виде спорта, подтверждая достойный уровень республиканской волейбольной школы.

«Благодарю всех вас за упорную работу, за великолепную игру, за горячие эмоции из суровой Сибири. Искренне желаю всем вам новых профессиональных достижений и неизменной удачи», – заключил Рустам Минниханов.