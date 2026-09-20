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Общество 20 сентября 2026 10:57

Минниханов поздравил Камболова с победой на выборах Президента Южной Осетии

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Центральная избирательная комиссия Южной Осетии 19 сентября 2026 года сообщила, что после обработки 99% протоколов по итогам президентских выборов, состоявшихся 18 сентября, лидирует исполняющий обязанности главы республики Марат Камболов. В связи с этим Раис Татарстана Рустам Минниханов направил поздравительное письмо. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Уважаемый Марат Аркадьевич! Прошу принять мои искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост Президента Республики Южная Осетия. Результаты выборов свидетельствуют о том, что Ваша активная деятельность высоко оценивается народом страны, что граждане доверяют Вам судьбу южноосетинского государства и своё будущее. Пусть это придаст Вам вдохновения и новых сил для плодотворной работы на высоком государственном посту, для реализации планов всестороннего развития страны, укрепления ее экономического потенциала и международного авторитета», – говорится в поздравлении.

Раис РТ также выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между Татарстаном и Южной Осетией, направленного на укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия.

«Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а южноосетинскому народу – благополучия и процветания», – добавил Минниханов.

#Рустам Минниханов #Южная Осетия
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