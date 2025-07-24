Минниханов поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой на ралли «Шелковый путь»

Фото: Телеграм-канал Раиса РТ Рустама Минниханова

Российская команда «КАМАЗ-мастер» одержала уверенную победу на международном ралли-рейде «Шелковый путь» 2025 года в зачете грузовиков, заняв все три призовых места. С этим достижением коллектив предприятия и участников команды поздравил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, направив соответствующую телеграмму в адрес генерального директора «КАМАЗа» Сергея Когогина и руководителя команды Эдуарда Николаева.

«Одна из самых сложных и длинных гонок мира увенчалась, без преувеличения, подлинным триумфом "Синей армады" – вы сумели занять весь пьедестал почета, в двенадцатый раз доказав уникальную мощь отечественного автопрома и автоспорта», – отметил Минниханов.

Он также подчеркнул высокий уровень подготовки, мастерства и сплоченности коллектива, отдельно отметив успешный дебют в ралли машины на газодизеле под управлением титулованного спортсмена Антона Шибалова, которая стала абсолютным лидером гонки в зачете грузовиков.

«Благодарю каждого, кто внес свой вклад в это общее большое достижение, и желаю всем крепкого здоровья и новых свершений во славу родного "КАМАЗа" и российского автоспорта», – говорится в телеграмме.