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Минниханов поздравил Ирека Магасумова с присвоением звания Героя России
Раис Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму участнику военной спецоперации, подполковнику Иреку Магасумову. Он поздравил его с высокой наградой – присвоением звания Героя Российской Федерации.
«Это высокое звание, заслуженное Вами на поле боя, как и вся Ваша профессиональная биография, в прошлом выпускника Казанского танкового училища, является убедительным подтверждением Вашей верности воинскому и гражданскому долгу, а также большого личного мужества», – говорится в телеграмме.
Минниханов подчеркнул, что гордится доблестным сыном своего народа. Также он выразил почтение маме Героя – Назире Габдульбаровне, отметив, что она воспитала отважного защитника и истинного патриота своей страны.
Раис Татарстана пожелал Иреку Магасумову новых свершений во славу России, а также здоровья ему и всем его близким.
Добавим, что также Минниханов отметил, что Героем России гордится вся республика, и поблагодарил всех военных за службу.
«Татар-информ» ранее сообщил, что Магасумову присвоено звание Героя России, награду ему вручил Президент России Владимир Путин на церемонии в Московском Кремле.
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