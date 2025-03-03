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Политика 3 марта 2025 11:23

Минниханов поздравил Гунбу с победой на выборах Президента Абхазии

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Минниханов поздравил Гунбу с победой на выборах Президента Абхазии
Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Бадру Гунбу с победой на выборах Президента Абхазии. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Прошу принять мои искренние поздравления по случаю вашего избрания Президентом Республики Абхазия. Пусть ваша деятельность на благо родной страны на этом посту будет активной и плодотворной», – заметил Рустам Минниханов в поздравительной телеграмме.

«Надеюсь, что при вашей поддержке взаимодействие между Татарстаном и Абхазией будет и в дальнейшем успешно развиваться, способствовать расширению татарстано-абхазского сотрудничества, укреплению дружеских отношений между Российской Федерацией и Республикой Абхазия», – добавил он.

«От всей души желаю вам доброго здоровья и успехов в вашей многогранной работе, а абхазскому народу – благополучия и процветания», – заключил Рустам Минниханов.

Согласно данным ЦИК Абхазии, за вице-президента Бадру Гунбу во втором туре выборов, состоявшемся 1 марта, проголосовали 54,73% избирателей. Его соперник – руководитель оппозиционной общественной организации «Абхазское национальное движение» Адгур Ардзинба – получил 41,54% голосов.

#Рустам Минниханов #Абхазия
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