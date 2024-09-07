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Минниханов поздравил гроссмейстера Артемьева с победой на Кубке ВЭФ
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил гроссмейстера Владислава Артемьева, который стал обладателем Кубка Восточного экономического форума.
«Чемпион Европы, дважды чемпион России, победитель III Международного шахматного турнира на Кубок Восточного экономического форума — все эти победы одержаны благодаря яркому дарованию и целеустремлённости Владислава Михайловича, а также активной поддержке спортсмена со стороны Федерации шахмат Татарстана. Ваш слаженный, активный труд, как и его впечатляющие результаты заслуживают искреннего уважения», — подчеркнул в поздравительной телеграмме руководитель республики.
Отдельно он выразил благодарность вице-президенту Федерации шахмат РТ Геннадию Захарову и отметил его большой вклад в развитие этого интеллектуального вида спорта в регионе.
Как стало известно накануне, в финальном поединке за кубок Артемьев одержал победу над россиянином Павлом Понкратовым. Бронза осталась за самым молодым гроссмейстером России Иваном Землянским.
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