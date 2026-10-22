Минниханов поздравил Героя России Рамиля Ибатуллина с 50-летием

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня, 22 октября, Герою России Рамилю Ибатуллину исполнилось 50 лет. Раис Татарстана Рустам Минниханов направил ему поздравительный адрес.

«Ваше имя по праву стало символом несгибаемого мужества и истинного патриотизма, нерушимой верности воинскому долгу и призванию, своему народу и Отечеству», – говорится в поздравлении.

Минниханов подчеркнул, что Ибатуллин – выпускник Казанского военного учебного заведения, который «приумножает лучшие традиции родного училища и российского офицерства».

«Невозможно переоценить Ваш многогранный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности нашей страны, в решение актуальных общенациональных задач, в воспитание нового поколения достойных защитников Родины», – отметил Раис республики.

Он также указал, что служебный путь и заслуги Ибатуллина в военном деле отмечены многочисленными государственными и боевыми наградами, а также высоким званием Героя Российской Федерации.

«Пусть уважение сослуживцев и прочный авторитет, которым Вы пользуетесь в родном Татарстане и далеко за его пределами, воодушевляют Вас и дают силы для дальнейшей плодотворной деятельности на непростом, но благородном поприще», – пожелал Минниханов.

В завершение поздравления Раис Татарстана пожелал юбиляру крепкого здоровья, оптимизма, новых свершений и побед во славу Отечества.