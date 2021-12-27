news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
27 декабря 2021  15:40

Минниханов поздравил фигуристку Камилу Валиеву с победой на чемпионате России-2022

news_top_970_100

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил фигуристку Камилу Валиеву с победой на чемпионате России-2022. Он отметил, что жители республики гордятся своей талантливой землячкой, ее мастерством и целеустремленностью. Текст поздравительного адреса опубликовала пресс-служба руководителя РТ.

«Несмотря на свою юность, ты уже демонстрируешь настоящие чемпионские качества: сильный бойцовский характер, большое мастерство, мощную целеустремленность, — говорится в телеграмме, направленной в Центр спорта и образования «Самбо-70» департамента спорта Москвы. — И твое уверенное, виртуозное выступление, по праву принесшее тебе победу на прошедшем турнире, не оставляет сомнений в том, что впереди тебя ждет яркая и успешная спортивная карьера».

От себя и всех татарстанцев он пожелал спортсменке здоровья, счастья, вдохновения, энергии и достижения всех поставленных целей как в спорте, так и в жизни.

#камила валиева #телеграмма #Рустам Минниханов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное