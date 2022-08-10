Минниханов поздравил двух татарстанцев с присвоением звания Героя России

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил поздравительную телеграмму двум татарстанцам, которым было присвоено звание Героя России, — майору Ивану Додосову и майору Раилю Габдрахманову. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Ваше самоотверженное служение Родине, проявленные на поле боя героизм, верность воинскому долгу, высокий профессионализм — это достойный самого глубокого уважения и особенно ценный именно сегодня пример подлинного патриотизма и нерушимой силы духа», — сказал Президент РТ.

Он также поблагодарил родителей Додосова и Габдрахманова за воспитание отважных защитников Отечества.

Как ранее рассказывала «Комсомольская правда», в ходе спецоперации на Украине под руководством Раиля Габдрахманова танковая рота прорвала оборонительный рубеж противника и освободила населенный пункт, а сам офицер лично уничтожил пять вражеских танков.