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Ру Тат
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Официальная хроника
10 августа 2022  20:16

Минниханов поздравил двух татарстанцев с присвоением звания Героя России

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Президент Татарстана Рустам Минниханов направил поздравительную телеграмму двум татарстанцам, которым было присвоено звание Героя России, — майору Ивану Додосову и майору Раилю Габдрахманову. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики. 

«Ваше самоотверженное служение Родине, проявленные на поле боя героизм, верность воинскому долгу, высокий профессионализм — это достойный самого глубокого уважения и особенно ценный именно сегодня пример подлинного патриотизма и нерушимой силы духа», — сказал Президент РТ.

Он также поблагодарил родителей Додосова и Габдрахманова за воспитание отважных защитников Отечества.

Как ранее рассказывала «Комсомольская правда», в ходе спецоперации на Украине под руководством Раиля Габдрахманова танковая рота прорвала оборонительный рубеж противника и освободила населенный пункт, а сам офицер лично уничтожил пять вражеских танков.

#спецоперация на Украине #Рустам Минниханов
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