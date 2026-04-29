Минниханов поздравил «Динамо-Ак Барс» с победой в Кубке России по хоккею на траве

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил поздравительную телеграмму в адрес команды «Динамо-Ак Барс» в связи с победой в турнире на Кубок России 2026 года. Документ есть в распоряжении «Татар-информа».

«С удовольствием приветствую всех вас по случаю нового успеха татарстанских хоккеистов на траве – уверенной победы в турнире на Кубок России 2026 года. Блестящее мастерство и мощный командный дух наших ребят, ведомых в бой опытнейшим и талантливым тренером, определили судьбу яркого финала. Вновь благодарю каждого, кто вкладывает свою душу, силы, энергию в общее дело развития хоккея на траве в нашей республике, за вашу слаженную неутомимую работу и её впечатляющие результаты. Пусть это достижение вдохновит «Динамо-Ак Барс» на дальнейшее победное шествие в сезоне», – говорится в телеграмме.

Поздравление адресовано коллективу команды, главному тренеру Араику Маргаряну, руководителю Администрации Раиса РТ, председателю ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгату Сафарову, председателю правления ПАО «АК БАРС БАНК» Зуфару Гараеву, президенту Федерации хоккея на траве РТ Марату Айзатуллину и президенту клуба Евгению Королькову.