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На главную ТИ-Спорт 3 октября 2026 10:42

Минниханов поздравил «Динамо-Ак Барс» с победой в чемпионате России

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Минниханов поздравил «Динамо-Ак Барс» с победой в чемпионате России
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил команду «Динамо-Ак Барс» с победой в чемпионате России по хоккею на траве 2026 года. Поздравительную телеграмму он направил игрокам, главному тренеру команды Араику Маргаряну, руководителям клуба, Федерации хоккея на траве республики и АК БАРС Банка.

«Казанский «Динамо-Ак Барс» более 20 лет уверенно и с достоинством несет статус сильнейшей команды страны, неизменно сохраняя мощный бойцовский дух и сплоченность, демонстрируя высочайшее спортивное мастерство и красоту игры», – написал Раис Татарстана.

По словам Минниханова, завоевать чемпионский титул непросто, но еще сложнее удерживать его. Он поблагодарил спортсменов за преданность своему делу и трудолюбие, выразив уверенность, что эти качества помогут им добиться новых успехов как на спортивном поле, так и в жизни.

Минниханов пожелал команде здоровья, счастья и удачи.

#динамо #Ак барс #хоккей на траве #Рустам Минниханов
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