Минниханов поздравил «Динамо-Ак Барс» и «Ак Барс-Динамо» с успехом в Суперкубке России

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил поздравительную телеграмму коллективам команд по хоккею на траве «Динамо-Ак Барс» и «Ак Барс-Динамо», а также их тренерам и руководителям спортивных и финансовых организаций республики.

В числе адресатов – главный тренер «Динамо-Ак Барс» Араик Маргарян, главный тренер «Ак Барс-Динамо» Валентина Апельганец, руководитель Администрации Раиса РТ и председатель «Динамо» РТ Асгат Сафаров, председатель правления «Ак Барс Банка» Зуфар Гараев, президент Федерации хоккея на траве Татарстана Марат Айзатуллин, а также президенты клубов Салават Гайсин и Евгений Корольков.

Обращаясь к спортсменам и тренерам, Минниханов поздравил их с успешным выступлением татарстанских команд в матчах за Суперкубок России.

«Обе команды показали великолепную сыгранность, отработанную технику, бойцовский характер и подтвердили высокий уровень мастерства наших спортсменов», – отметил Минниханов.

Раис Татарстана поблагодарил игроков, тренеров и всех, кто причастен к победам, за яркий результат и возможность гордиться спортивными традициями региона и динамовским движением.

«Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, уверенности в своих силах, дальнейших успехов и новых профессиональных высот», – заключил он.