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Минниханов поздравил балтасинцев с рекордным объемом произведенного молока
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил главу Балтасинского района РТ Рамиля Нутфуллина, а также тружеников района с трудовым достижением — впервые в районе произведено 400 тонн молока в сутки.
«Этот заслуживающий искреннего уважения результат слаженной и целеустремленной работы всех балтасинцев еще раз подтвердил лидерские позиции нашей республики в сельскохозяйственном производстве», — написал руководитель РТ в своей поздравительной телеграмме.
Он подчеркнул, что сегодня добросовестный труд каждого работника особенно ценен. Все мы, по словам Минниханова, трудимся в интересах общего дела и вносим важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности родной республики и страны.
«От души благодарю вас за профессионализм, преданность делу и сплоченность. Желаю вам неизменного энтузиазма и новых успехов во славу нашего любимого Татарстана», — написал в завершении Раис РТ.
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