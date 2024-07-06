Минниханов поздравил балтасинцев с рекордным объемом произведенного молока

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил главу Балтасинского района РТ Рамиля Нутфуллина, а также тружеников района с трудовым достижением — впервые в районе произведено 400 тонн молока в сутки.

«Этот заслуживающий искреннего уважения результат слаженной и целеустремленной работы всех балтасинцев еще раз подтвердил лидерские позиции нашей республики в сельскохозяйственном производстве», — написал руководитель РТ в своей поздравительной телеграмме.

Он подчеркнул, что сегодня добросовестный труд каждого работника особенно ценен. Все мы, по словам Минниханова, трудимся в интересах общего дела и вносим важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности родной республики и страны.

«От души благодарю вас за профессионализм, преданность делу и сплоченность. Желаю вам неизменного энтузиазма и новых успехов во славу нашего любимого Татарстана», — написал в завершении Раис РТ.