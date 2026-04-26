Минниханов поздравил авторов и творческие коллективы с присуждением премии им. Габдуллы Тукая

Лауреатов Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая за 2026 год объявили в Казани. Их назвали на торжественной церемонии в Татарском государственном академическом театре имени Галиаскара Камала, приуроченной к 140-летию со дня рождения поэта и Дню родного языка.

Победителей определили на заседании комиссии по государственным премиям при Раисе Татарстана.

Премии удостоены несколько проектов и авторов. Среди них – творческая группа спектакля «Тукай вернулся в Казань», в которую вошли Резеда Зайниева, Айдар Джаббаров и Эмиль Талипов.

Также награду получила Лилия Сираева (Лилия Гибадуллина) за сборник стихов и поэм «Продолжение следует».

Еще одним лауреатом стал генеральный директор «Татнефти», председатель благотворительного фонда компании Наиль Маганов вместе с творческой группой – П. Д. Корчагиным, Э. З. Чавлиновым и С. Ю. Вертелецким. Их отметили за проект по возрождению тюркских музыкальных инструментов.

С присуждением премии лауреатов поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

