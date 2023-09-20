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Минниханов похвалил районы Татарстана, где созданы IT-площадки
В Татарстане имеется развитая IT-инфраструктура, которая создается не только в крупных городах, но и в районах республики. Об этом на пленарном заседании международного форума Kazan Digital Week заявил Раис РТ Рустам Минниханов.
«Очень приятно, что в восьми районах нашей республики открыты муниципальные ИТ-площадки, цель которых — привлечение и поддержка талантливой молодежи», — сказал Раис Татарстана.
При этом Минниханов подчеркнул, что аналогичные площадки должны быть созданы во всех муниципалитетах Республики Татарстан.
По поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина в стране реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Сегодня у России есть научные достижения, уникальные исследователи, создающие прорывные технологии новой эпохи, накоплен первый опыт их практического применения», — убежден глава государства.
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