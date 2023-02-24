Минниханов похвалил Челны за экономический рост и назвал главные проблемы города

Набережные Челны вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие республики, сегодня город формирует 9% валового регионального продукта (ВРП), производит более 12% промышленной продукции республики, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговой сессии городского совета Набережных Челнов.

За прошлый год Челны в рамках федеральных и республиканских программ получили 11,1 млрд рублей инвестиций, напомнил Минниханов. Отдельно он отметил успехи «КАМАЗа», который не только выдержал все испытания прошедшего года, но и укрепил свои позиции в числе стратегически важных предприятий страны.

Помимо этого, доля субъектов МСП в валовом территориальном продукте Набережных Челнов по итогам года превысила 34%. «Вы – в лидерах по показателям вовлеченности граждан в предпринимательство: четвертое место по количеству субъектов МСП на душу населения и 5 место по числу занятых», – подчеркнул Раис РТ.

По его словам, большой вклад в формирование привлекательного бизнес-климата вносят территория опережающего развития «Набережные Челны», где создано свыше 7,5 тыс. рабочих мест, ряд крупных промышленных парков и предприятий города, а также площадка для технологического предпринимательства «ИТ-парк».

Вместе с тем Раис РТ привел и негативные наблюдения о ситуации в городе. Так, он констатировал, что за последнее время выросло число обращений челнинцев в систему «Народный контроль» и жалоб в соцсетях на работу управляющих организаций, коммунальных и дорожных служб. Кроме того, решения, по его словам, требует обновление парка общественного транспорт – сейчас эта работа ведется «недостаточно быстро», подчеркнул Минниханов.

Помимо этого, Раис РТ поручил обратить пристальное внимание на миграцию населения, отметив, что за прошлый год миграционная убыль по городу составила свыше 1,3 тыс. человек.

Неплохих результатов, по мнению руководителя республики, Челны достигли в обеспечении достойных зарплат – сегодня город занимает 8 место среди муниципалитетов по размеру среднемесячной заработной платы, которая за 11 месяцев прошлого года превысила 55 тыс. рублей.

Но в то же время доходы более 26 тыс. челнинцев ниже размера прожиточного минимума, заявил Минниханов. «Важно обратить особое внимание на вопросы материального обеспечения многодетных и малообеспеченных семей», – заключил он.