Минниханов торжественно откроет международный турнир по дзюдо в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет участие в церемонии открытия турнира по дзюдо в Казани, куда съедутся порядка 400 спортсменов из более чем 90 стран. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Турнир, который пройдет в Казани, станет квалификацией для Олимпийских игр в Токио. Будут разыграны 14 комплектов наград», — отметила спикер.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день в Татарстане школы и секции дзюдо есть во всех крупных городах и населенных пунктах. Этим видом спорта в республике занимаются почти 4,5 тыс. детей и подростков.

Всего в регионе работают 32 спортивные школы по дзюдо. В 2020 году в состав сборной России от Татарстана вошли 13 человек.