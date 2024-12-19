Минниханов поучаствовал в запуске энергокотлоагрегатов на Нижнекамской ТЭЦ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии запуска энергетических котлоагрегатов, которые работают на комбинированном топливе. Мероприятие прошло на Нижнекамской ТЭЦ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов также ознакомился с рядом объектов на территории Нижнекамской ТЭЦ. Еще ему рассказали о текущей ситуации и о планах по развитию.

Отмечается, что энергетические котлоагрегаты, работающие на комбинированном топливе, - это уникальный для России проект в области энергетики.

Впервые в России на Нижнекамской ТЭЦ остаточные продукты нефтепереработки с комплекса «ТАНЕКО» будут использовать, чтобы получать полезные продукты. Это поможет максимально эффективно работать с сырьевыми ресурсами, сведя к минимуму воздействие на окружающую среду.

Ключевыми активами проекта реконструкции Нижнекамской ТЭЦ стали системы приготовления энерготоплива и последнее поколение установок газоочистного оборудования. Инвестиции в инновационные технологические решения в области экологии составили около 6 млрд рублей.

Высвобождаемый из энергосистемы природный газ пойдет на нужды Нижнекамского промышленного узла и города Нижнекамска.

Модернизация Нижнекамской ТЭЦ соответствует национальной программе повышения энергоэффективности и развития энергосбережения страны. Проект реализован при поддержке гранта Правительства РФ, направленного на развитие экологически чистых технологий в энергетике.