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Минниханов поучаствовал в запуске энергокотлоагрегатов на Нижнекамской ТЭЦ
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии запуска энергетических котлоагрегатов, которые работают на комбинированном топливе. Мероприятие прошло на Нижнекамской ТЭЦ, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Минниханов также ознакомился с рядом объектов на территории Нижнекамской ТЭЦ. Еще ему рассказали о текущей ситуации и о планах по развитию.
Отмечается, что энергетические котлоагрегаты, работающие на комбинированном топливе, - это уникальный для России проект в области энергетики.
Впервые в России на Нижнекамской ТЭЦ остаточные продукты нефтепереработки с комплекса «ТАНЕКО» будут использовать, чтобы получать полезные продукты. Это поможет максимально эффективно работать с сырьевыми ресурсами, сведя к минимуму воздействие на окружающую среду.
Ключевыми активами проекта реконструкции Нижнекамской ТЭЦ стали системы приготовления энерготоплива и последнее поколение установок газоочистного оборудования. Инвестиции в инновационные технологические решения в области экологии составили около 6 млрд рублей.
Высвобождаемый из энергосистемы природный газ пойдет на нужды Нижнекамского промышленного узла и города Нижнекамска.
Модернизация Нижнекамской ТЭЦ соответствует национальной программе повышения энергоэффективности и развития энергосбережения страны. Проект реализован при поддержке гранта Правительства РФ, направленного на развитие экологически чистых технологий в энергетике.
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