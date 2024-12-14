Минниханов поучаствовал в пуске газа в селе Нижнее Афанасово Нижнекамского района

фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов поучаствовал в пуске газа в с. Нижнее Афанасово (п. Чайка) Нижнекамского района Татарстана. Вместе с ним в мероприятии приняли участие гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин и гендиректор АО «Газпром межрегионгаз Казань» Айдар Тагиров.

Как отмечает пресс-служба Раиса республики, в ж/м Чайка живут многодетные семьи. Теперь, когда газификация того поселка завершена, почти 800 домов получили природный газ.

Как подчеркнул сам Минниханов, новый газопровод в с. Нижнее Афанасово (п.Чайка) ввели в эксплуатацию в рамках программы догазификации. По словам руководителя республики, это один из крупнейших объектов в Татарстане, введенных по данной программе: его протяженность превышает 30 км.

«Ввод газопровода позволит обеспечить газом 796 участков, что существенно улучшит качество жизни жителей поселка», - отметил Минниханов.

Еще он поблагодарил Президента РФ Владимира Путина, правительство России за инициативы, благодаря которым улучшаются условия жизни граждан, а также выразил благодарность газовикам и строителям за проделанную работу.

«Газ – это тепло, а тепло – это жизнь. Желаю всем хорошей жизни и много детей. Пусть ваши дома будут наполнены теплом и уютом», - сказал Минниханов, поздравляя местных жителей с таким важным событием.

Напомним, что старт программы социальной газификации Путин объявил в 2021-м. На сегодняшний день в Татарстане уже 23 тыс. домовладений пользуются данным экономичным ресурсом.