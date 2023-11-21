Минниханов поучаствовал в открытии центра Ozon в промпарке «Зеленодольск»

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Раис РТ Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия второй очереди оптово-распределительного центра Ozon на территории промпарка «Зеленодольск».

Как сообщили в пресс-службе Раиса, руководитель республики поблагодарил компанию за реализацию масштабных инвестиционных проектов в Татарстане. Он подчеркнул, что электронная торговля в регионе развивается высокими темпами, а также повышается качество обслуживания клиентов из РТ.

«Уже 8 тыс. татарстанских поставщиков продвигают продукцию через систему Ozon», — рассказал Минниханов.

Управляющий директор Ozon Сергей Беляков, в свою очередь, отметил, что электронная коммерция в Татарстане — образец успешной синергии между бизнесом и руководством республики. Компания, по словам Белякова, ценит прогрессивный подход РТ в развитии предпринимательства.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев добавил, что Ozon — один из крупнейших резидентов промпарка «Зеленодольск». Открытие данного центра позволит создать новые рабочие места и поднять уровень социально-экономического развития района.