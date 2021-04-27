Минниханов и Чемезов обсудили взаимодействие властей Татарстана и Ростеха

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в первом заседании Комиссии по вопросам взаимодействия Правительства РТ и государственной корпорации «Ростех».

Мероприятие состоялось в Москве. Помимо Рустама Минниханова, его участниками стали генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

«Обсуждались актуальные вопросы сотрудничества», — характеризует затронутые во время беседы проблемы пресс-служба Президента РТ.