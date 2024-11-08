Минниханов поучаствовал в форуме, посвященном технологическому лидерству

Раис РТ Рустам Минниханов поучаствовал в форуме «Технологическое лидерство: бизнес, наука и государство», который проводят в Москве. Его организуют «Деловая Россия» и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, цель события – расширить работу властей и бизнеса в сфере инновационного развития регионов, улучшить ведение бизнеса в регионах в сфере высоких технологий.

Модератором сессии стал председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Репик.

Помимо Минниханова среди участников форума были замруководителя администрации Президента РФ Максим Орешкин, глава Минэкономразвития России Максим Решетников, глава Минобрнауки страны Валерий Фальков, возглавляемые губернаторами делегации регионов - участников АИРР, члены координационного и генерального советов «Деловой России», руководители региональных отделений организации.

В своем выступлении Минниханов напомнил, что Президент России Владимир Путин ранее поручал сделать так, чтобы до 2030 года Россия вошла в топ-10 мировых научных держав.

«Определены приоритеты и направления научно-технологического развития. И мы благодарим Правительство и министерства за совместную работу с регионами», - отметил Раис РТ.

Он добавил, что на сегодняшний день в АИРР входит 18 регионов.

«Сегодня к АИРР присоединится наш стратегический партнер – Владимирская область. И общее число регионов – участников АИРР вырастет до 19-ти. Ассоциация инновационных регионов России – это 25% валового национального продукта нашей страны, с учетом инновационных продуктов - 37%», - уточнил Минниханов.

Еще он отметил своевременность подписанного с «Деловой Россией» соглашения – в рамках Петербургского экономического форума в 2024 году. С его слов, данное соглашение задает правильное направление совместного движения для достижения технологического лидерства РФ.