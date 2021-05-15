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Ру Тат
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15 мая 2021  11:22

Минниханов потребовал жестко пресекать попытки героизации напавшего на школу

Минниханов потребовал жестко пресекать попытки героизации напавшего на школу
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Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал от правоохранительных органов жестко пресекать попытки героизации злоумышленника, напавшего 11 мая на казанскую гимназию №175. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

По словам собеседницы агентства, Рустам Минниханов сегодня провел координационное совещание с правоохранительными органами. На нем обсуждались вопросы обеспечения безопасности в учебных учреждениях. В соответствии с принятым ранее Президентом РТ на заседании антитеррористической комиссии республики решением в учебных учреждениях Татарстана организованы проверки. Сотрудники полиции побывали в каждой школе. Усилены меры безопасности. 
 
В ходе совещания Минниханову также «доложили о выявлении в интернете большого количества ресурсов, которые в своих публикациях героизируют преступника, ежедневно рассказывая подробности его жизни». «Такая накрученная популярность, по убеждению Президента, крайне опасна», — заметила Галимова.
 
В связи с этим Рустам Минниханов «обратил внимание правоохранителей на необходимость жестко пресекать такие действия». На фоне общей трагедии авторы таких публикаций «не просто не осуждают жестокое преступление, а побуждают к совершению подобных действий». «Поэтому любые попытки романтизации преступника должны быть под особым взором правоохранителей», — резюмировал Президент Татарстана.

минниханов рустам ЧП в казанской школе
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