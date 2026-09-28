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Общество 28 сентября 2026 11:44

Минниханов потребовал стабилизировать ситуацию с поголовьем скота

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Татарстан традиционно является одним из лидеров страны в животноводстве, заявил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов в Послании Госсовету РТ.

«Вместе с тем наблюдается негативная тенденция по снижению поголовья крупного рогатого скота, которое за пять лет уменьшилось на 17 %. Критическая ситуация сложилась в сельхозформированиях Апастовского, Заинского, Камско-Устьинского, Новошешминского и Спасского районов», – сказал он.

В каждом муниципалитете, где идет снижение поголовья, нужно принять конкретные меры по стабилизации ситуации, в том числе по строительству животноводческих комплексов и развитию малых форм хозяйствования, подчеркнул Минниханов.

#ПосланиеМинниханова2026
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