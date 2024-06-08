Минниханов потребовал от глав районов привести парки в нормативное состояние

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ потребовал от глав муниципалитетов в кратчайшие сроки привести все парки и скверы в надлежащее состояние. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

О ходе реализации программы обустройства общественных пространств на совещании рассказала директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина. «Семь муниципальных образований до сих пор не подготовили парки и скверы к летнему периоду», — констатировала она.

Речь, как было показано на слайде, идет об Алексеевском, Атнинском, Камско-Устьинском, Лениногорском, Сармановском, Тетюшском и Черемшанском районах.

«В Черемшанском, Новошешминском районах не работают с темой вандализма коллеги. В Камском Устье на природной территории „Гора Лобач“ и в Юрьевских пещерах скопления мусора можно наблюдать каждые выходные. В Лениногорском районе санитарный узел в парке не используется по прямому назначению, уже четыре года <...> является складским помещением. В Юбилейном парке, также в Лениногорске, не работает фонтан — не запущен, не прочищен. В Сармановском районе на детской площадке вместо безопасного песчаного покрытия выступают бетонные плиты и закладные. Напоминаю, песчаное покрытие должно обновляться на регулярной основе», — перечислила докладчица другие нарушения.

«Уважаемые главы, с таким отношением к реализованным объектам мы вряд ли сохраним парки даже в гарантийный период. Все замечания, выявленные во время обходов, необходимо устранить в срок до 12 июня либо ранее <...>», — подытожила директор Института развития городов РТ.

«Это всё публично надо донести до населения, чтобы люди знали, почему мы в этих районах не работаем [на должном уровне]. Из-за неорганизованных руководителей люди не должны страдать <...>. Мы же хотим людям сделать что-то доброе, приятное», — подчеркнул, выслушав доклад, Рустам Минниханов

«Программа должна работать. Если есть у нас вопросы к главам, лучше с главой разберемся, чем наказывать район. Там, где <...> хорошо всё это организовано, — <...> все благодарят. Это другое качество жизни, другая культура наших людей», — подытожил обсуждение проблемы Раис Татарстана.