Минниханов пошутил в ответ на пост Галимовой про рабочую субботу
Раис Татарстана Рустам Минниханов иронично отреагировал на пост своего пресс-секретаря Лилии Галимовой насчет раннего начала рабочего дня в предстоящую субботу.
Ранее Галимова в своем телеграм-канале опубликовала фото руководителя республики. На опубликованных кадрах Минниханов смотрит вдаль.
«Вечер пятницы, а тебе завтра к 6:00 на работу. В графике Рустама Нургалиевича суббота всегда насыщенный рабочий день», - написала Галимова в посте.
Минниханов с иронией отреагировал на такую публикацию.
«Сиңа да! (И тебе! – прим. Т-и)», - написал Минниханов в ответ, добавив к записи «улыбающееся эмодзи».