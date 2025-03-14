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Общество 14 марта 2025 18:35

Минниханов пошутил в ответ на пост Галимовой про рабочую субботу

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Минниханов пошутил в ответ на пост Галимовой про рабочую субботу
Фото: © «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов иронично отреагировал на пост своего пресс-секретаря Лилии Галимовой насчет раннего начала рабочего дня в предстоящую субботу.

Ранее Галимова в своем телеграм-канале опубликовала фото руководителя республики. На опубликованных кадрах Минниханов смотрит вдаль.

Фото: телеграм-канал Лилии Галимовой

«Вечер пятницы, а тебе завтра к 6:00 на работу. В графике Рустама Нургалиевича суббота всегда насыщенный рабочий день», - написала Галимова в посте.

Минниханов с иронией отреагировал на такую публикацию.

«Сиңа да! (И тебе! – прим. Т-и)», - написал Минниханов в ответ, добавив к записи «улыбающееся эмодзи».

#Рустам Минниханов #выходные дни #Лилия Галимова #Раис Республики Татарстан
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