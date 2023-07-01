Минниханов пошутил, что Цивилев «больше похож на татарина, чем я»

Россия сильна тем, что в ней в мире и согласии проживают представители разных национальностей. Об этом, осматривая площадки выставочного комплекса XXIII Федерального и III Международного Сабантуя в Кузбассе, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Мир и согласие. Вот чем наша страна сильна: тем, что в мире и согласии проживают (представители разных национальностей — прим. Т-и), нет никаких разногласий. Он даже на татарина больше похож, чем я», — пошутил Минниханов, указывая на коллегу.

Цивилев, в свою очередь, отметил, что Татарстан и Кузбасс — это давние и близкие друзья. «Мы очень близкие друзья — Кузбасс и Татарстан как одна семья. У нас очень много живет здесь татар — вторая [по численности нация]», — сказал он.

Видео: телеграм-канал Цивилев. Live

Открывая праздник, губернатор отметил, что жизнь в единстве и согласии завещана россиянам их предками: «Мы хотим жить со всеми в мире и дружбе, и эту ценность мы передаем нашим детям и внукам. Сабантуй — замечательный праздник дружбы, труда, любви. Мы одна дружная семья, наша Россия».

Основное татарское подворье XXIII Федерального Сабантуя на Кузбассе организовано тружениками и творческими коллективами Лениногорского района Татарстана. Также здесь будут представлены площадки декоративно-прикладного искусства и выставка изделий татарских мастеров.

На территории региона проживают 22 тыс. татар — потомки тюркских племен и переселенцев XVIII века из Среднего Поволжья и Приуралья.