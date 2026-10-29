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Экономика 29 октября 2026 15:24

Минниханов поставил задачу внедрять ИИ в приоритетные отрасли Татарстана

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Минниханов поставил задачу внедрять ИИ в приоритетные отрасли Татарстана
Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ» ​

Раис Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу комплексно цифровизировать приоритетные отрасли республики на основе внедрения искусственного интеллекта, развития электронных сервисов и интеграции данных. Об этом он заявил на открытии Международного форума Kazan Digital Week.

«Перед нами стоит задача по комплексной цифровизации приоритетных отраслей, основанной на внедрении искусственного интеллекта, развитии электронных сервисов и интеграции данных», – сказал Минниханов.

Он отметил, что для реализации этой задачи в Татарстане есть все: создана современная инфраструктура, работают высокотехнологичные компании, IT-вузы и экспертное сообщество.

По словам Минниханова, Татарстан занимает лидирующие позиции по ряду направлений цифровой трансформации, включая развитие электронных государственных услуг, искусственного интеллекта, цифровизацию социальной сферы, обеспечение кибербезопасности и поддержку отечественных цифровых решений.

В этом году на Kazan Digital Week зарегистрировалось более 21,7 тыс. участников из 76 стран. Программа форума включает свыше 170 мероприятий, а на выставке свои разработки представят более 230 российских и зарубежных компаний и стартапов. Одной из ключевых тем форума стало создание и внедрение искусственного интеллекта как драйвера развития различных отраслей.

#Рустам Минниханов #Kazan Digital Week
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