Минниханов поставил задачу обеспечить рост экономики Татарстана в 2022 году не менее 3,6%

Восстановительный рост экономики в 3,8% был отмечен в Татарстане в 2021 году, объем валового регионального продукта (ВРП) составил 3,3 трлн рублей. Сейчас важно закрепить набранную динамику, отметил Президент Татарстана Рустам Минниханов на коллегии Минэкономики РТ.

«Планы на текущий год не менее серьезные — не менее 103,6%. Это наш минимум, потому что наша стратегия — выйти к 2030 году на ВРП в объеме 5 трлн рублей», — сказал руководитель Татарстана.

Он поручил отраслевым министерствам детально проанализировать резервы для роста экономики каждого предприятия.

«Центральной макроэкономической задачей для всех уровней власти является стимулирование инвестиционной активности. Ежегодный прирост инвестиций должен составлять минимум 5%», — расставил приоритеты Минниханов.