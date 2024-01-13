Минниханов посоветовал в старый Новый год провести время с родными и близкими

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале порекомендовал подписчикам в старый Новый год провести время с родными и близкими.

«Сегодня Новый год по старому календарю. Еще одна возможность собраться с родными и близкими вместе», — заметил руководитель республики.

В татароязычной части поста Рустам Минниханов открыто дал совет жителям региона: «Иске Яңа ел көне белән файдаланып туганнарыгыз һәм якыннарыгызның белән вакыт үткәрегез („Проведите время с родными и близкими, пользуясь старым Новым годом“ — прим. Т-и)».

Свою запись Раис Татарстана сопроводил видеороликом, который содержит виды зимнего Казанского Кремля, украшенного новогодней иллюминацией.

Видео: t.me/rustamminnikhanov/.