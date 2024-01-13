Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов посоветовал в старый Новый год провести время с родными и близкими
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале порекомендовал подписчикам в старый Новый год провести время с родными и близкими.
«Сегодня Новый год по старому календарю. Еще одна возможность собраться с родными и близкими вместе», — заметил руководитель республики.
В татароязычной части поста Рустам Минниханов открыто дал совет жителям региона: «Иске Яңа ел көне белән файдаланып туганнарыгыз һәм якыннарыгызның белән вакыт үткәрегез („Проведите время с родными и близкими, пользуясь старым Новым годом“ — прим. Т-и)».
Свою запись Раис Татарстана сопроводил видеороликом, который содержит виды зимнего Казанского Кремля, украшенного новогодней иллюминацией.
Видео: t.me/rustamminnikhanov/.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»