Минниханов посмотрел ход строительства первого участка второй линии казанского метро

Раис РТ Рустам Минниханов посетил стройплощадку станции «10-й микрорайон» Казанского метрополитена. Напомним, работы на данном участке ведут на перекрестке улиц Юлиуса Фучика - Академика Завойского.

О рабочем процессе руководителю республики рассказали мэр столицы РТ Ильсур Метшин вместе с гендиректором «Казметростроя» Маратом Рахимовым, сообщает пресс-служба Раиса РТ. Минниханову сообщили, что тоннелепроходческий комплекс «Айсылу» уже вышел на станцию «10-й микрорайон» (правый перегонный тоннель станция «100-летие ТАССР» – станция «10-й микрорайон»).

Также Раис Татарстана дал старт работе тоннелепроходческого комплекса по левому перегонному тоннелю станции «10-й микрорайон» – станция «Улица Юлиуса Фучика».

Напомним, вторая линия метро в городе соединит пять районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский. Длина первого участка - 5,37 км. Он включает в себя четыре станции: «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Академика Сахарова».

фото: пресс-служба Раиса РТ